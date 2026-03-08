侍ジャパンの菊池雄星投手が８日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで仲間らへ感謝の言葉を送った。７日の韓国戦で先発出場した菊池は、初回は１死も奪えずに先取点を奪われた。先頭のキム・ドヨンに左前打を打たれると、続くジョーンズが中前打で出塁。無死一、三塁とするとイ・ジョンフが左前適時打を許して先制を許した。なお２死一、二塁ではムン・ボギョンの打球を中堅・鈴木誠也が飛びつくも追いつかず、２点二