タレントのビートたけしが８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、今後、起こりうる自然災害についての心構えを口にする一幕があった。この日の番組では、今後、あってもおかしくはない富士山大噴火など大災害の発生による首都圏の生活・交通などに及ぼす混乱について特集。番組の最後に、たけしは「ずっと富士山（噴火）も地震も言われると、ぞっとするなあ」とポツリ。「やっぱり