◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）台湾が韓国に延長１０回タイブレーク勝ち。２勝２敗で１次ラウンドを終え、突破への可能性を残した。この結果、２勝０敗の日本は１次ラウンド突破が決まった。台湾は韓国の投手陣に計３発を浴びせるなど、強打で立ち向かった。試合は４−４で延長に突入。無死二塁から一犠打を選択すると、主将のチェン・ジェシェンが代走で出場。５