◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコ４×―３パナマ＝延長１０回（７日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）パナマが延長１０回タイブレイクで逆転サヨナラ負け。プエルトリコ戦の金星を逃した。チームにとって痛恨だったのは２―１とリードした９回、バルドナード（巨人）の押し出し四球で同点に追いつかれたことだったろう。バルドナードは８回２死一塁の場面に５番手で登場。４番コルテスをフル