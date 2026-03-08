韓国代表キム・ヘソン内野手（金慧成、２７＝ドジャース）の敗戦後の涙に日本のファンも感銘を受けた。ＷＢＣ１次ラウンドＣ組・韓国―台湾戦（東京ドーム）は接戦のまま延長１０回タイブレークに突入。台湾が１点を奪い迎えた１０回裏、韓国は一死三塁でキム・ヘソンが打席に立ったが一ゴロと凡退。三走が本塁で憤死した。二死一塁と絶体絶命のなかキム・ヘソンはヘッドスライディングで二盗に成功。一打同点の状況をつくっ