鹿児島県肝付町で7日朝から行方不明となっていた70代の女性が、8日朝、無事発見されました。 行方が分からなくなっていたのは、肝付町の無職の女性(77)です。 肝付警察署によりますと、女性は7日午前9時ごろ、親族が自宅で姿を見たのを最後に行方が分からなくなっていました。 警察などが女性を捜索していましたが、8日午前10時ごろ、女性の自宅から1.5キロほど離れた肝付町内の畑で作業していた男性から「特徴が似ている人がい