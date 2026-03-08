高松北警察署 高松市の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、徳島市の会社員の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、徳島市の会社員の男(45)です。 警察によりますと、男は8日午後1時ごろ、高松市の商業施設で、友人と一緒にいた10代の女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、スカートの中を撮影した疑いが持たれています。