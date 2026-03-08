来年秋に行われるロサンゼルス五輪の代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ「MGC」の出場権がかかる名古屋ウィメンズマラソンで、天満屋の前田穂南選手（29）は2時間31分50秒で21位となり、MGCの出場権獲得はなりませんでした。