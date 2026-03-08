元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。緊張の和らげ方で持論を明かした。リスナーから「松岡さんは緊張されないと思いますが、緊張、和らげる方法あれば教えてください」とメッセージが寄せられ、松岡は「手のひらに3回“人”って書いて飲むみたいなのはやりますよ。緊張しないことはないですよ。“大丈夫、俺は緊張してないぞ”って自己暗示をかけるんで」とキッパリ。