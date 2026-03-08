松山競輪の開設76周年記念「金亀杯争覇戦（G3）」は8日9Rで127回生ルーキーチャンピオンレースが行われ、地元の長野魅切（23＝愛媛）がV。2着は野中龍之介、3着は中田拓也だった。人気を集めた尾野翔一は打鐘前の1コーナーで転倒した。丸山留依が打鐘で伊藤涼介を強引に叩いて主導権を奪うが最終ホームから捲ってきた諸隈健太郎ともがき合う。諸隈を追走していた長野が2角から捲ると2着に4車身差をつけて制した。「素直にう