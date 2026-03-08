ビートたけし（79）が8日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。今後予想される災害について私見を述べた。番組は、「自然災害、富士山噴火で東京の交通網はどうなる？」をテーマに東京の交通網を特集した。たけしは「富士山（噴火）も地震もゾッとするね」と本音を吐露した上で「やっぱり仕事で東京の首都高速使っていろんなところに行くんだけど、これ大丈夫かなって思っちゃうよね」と切り出した。続