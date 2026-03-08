「ザ・ドリフターズ」の高木ブーが8日、自身のインスタグラムを更新。この日、93歳の誕生日を迎えたことを報告した。高木は「本日93歳になっちゃいました。今日は家族でお祝いします」とし、「大阪にいる加トちゃん&綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました」と盟友の加藤茶夫妻から祝福してもらったことも伝えた。そして「93歳、100歳目指して頑張ります。今年もライブやりますから、皆さんにもどこかでお会いできると