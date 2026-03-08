©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、神戸の下町で58年間親しまれてきた串焼きホルモンの老舗を取材しました。 神戸市兵庫区、JR神戸駅から徒歩10分、2号線を渡って南へ進んだ細い路地の先にある「中畑商店」は、1968年創業の串焼きホルモン店。店先のネタケースには、レバーやミノなどのホルモンがズラリと並びます。