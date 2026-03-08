お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。先輩芸人のオズワルド伊藤俊介（36）から、女性に目がないことを暴露された。番組では「エバース町田がヤバい問題」を取り上げた。エルフが町田の遅刻を指摘し、ウエストランド井口浩之は打ち合わせでの態度をスタッフ伝いに聞くなど、町田の悪評について議論した。伊藤は「女の子に目がないところがある。北海道で