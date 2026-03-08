◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグDブロックJFE西日本10―1明治安田（2026年3月8日等々力）JFE西日本が10安打10得点の猛攻で7回コールド勝ち。今季の公式戦初戦を飾った。初回に5番・古田塁内野手（30）の左越え満塁本塁打で先制。5回には新人ながら4番に抜てきされた綛田小瑛内野手（22）が左越えソロを放つなど、中盤以降も攻め続けた。大商大から入社した左打者は「新人らしく泥臭く積極的にいこうと思って試合