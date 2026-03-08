プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する“役満ボディー”の持ち主、岡田紗佳（32）が8日、都内で、「岡田紗佳2026年度卓上カレンダー」発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは今回が初。「飾りやすいサイズで仕上がったものを見て、結構自分でもお気に入りです」とご満悦。お気に入りのカットは黒のレザービキニの上に羽織り、ハットをかぶった1枚。「自分で着て、なんて言ったらいいか分からないじゃないです