「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）３番人気のバステールがゴール前で力強く抜け出して快勝。重賞初制覇を決めた。２着は２番人気のライヒスアドラー、３着は１番人気のアドマイヤクワッズが入り、この上位３頭が皐月賞（４月１９日、中山）の優先出走権を獲得した。初コンビで勝利をエスコートした川田は、「追い切りでもとても難しい面があり、きょうはパドックでも、返し馬でも、そのあたりをずっとケアしていま