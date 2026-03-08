ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が8日、Xを更新。自身の名を冠した「ホリエモンAI学校」をめぐる一部投稿に異議を唱えた。「ホリエモンAI学校」の公式Xは「【社員42名以上の企業経営者向け】新規事業は必要。でも、失敗できない。市場が伸びている分野で、すでに形になっている事業に乗る。FC加盟で、AI事業に参入するという選択」とつづり「次の柱事業を探す法人向けFC加盟でAI事業に新規参入」とPRしていた。この