【その他の画像・動画等を元記事で観る】 スピラ・スピカの4月12日より放送されるTVアニメ『黒猫と魔女の教室』EDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」が4月17日より配信リリースされることが発表され、アニメ第2弾メインPVにて楽曲の一部が解禁された。 ■「ちゅーんあっぷ☆」は主人公と謎の黒猫との“秘密の師弟関係”を明るく前向きなメロディと歌詞で表現したハッピーチューン 『黒猫と魔女の