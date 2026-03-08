6日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が、ホームゲームで来場者全員に「RED ON REDハリセン」をプレゼントすると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 対象試合は28日（土）と29日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催される、SVリーグ男子第19節のジェイテクトSTINGS愛知戦だ。 現在、29勝3敗で首位を走るサントリーと20勝1