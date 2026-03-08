お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。佐々木が町田の行動に対して、見解を語った。番組では「エバース町田がヤバい問題」を取り上げた。エルフが町田の遅刻を指摘し、ウエストランド井口浩之は打ち合わせでの態度をスタッフ伝いに聞くなど、町田の悪評について議論した。相方の佐々木は「今日もこの番組自体の事前打ち合わせが、僕らあったんですけど、