米歌手レディー・ガガ（39）が6日、歌手ブルーノ・マーズのラジオ番組「Romantic Radio」に出演して近々挙式することを明かした。ガガは事前録音されたメッセージで、「婚約者とずっと旅をしてきましたが、もうすぐ結婚します」と宣言。そして「私たちのために特別な曲を選んでもらえませんか」とリクエストした。これにマーズは「この声は、信頼する友人のレディ・ガガだ」と反応。「夫になる人に捧げる曲を探しているのなら、私