◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグAブロック西濃運輸6―4YBSホールディングス（2026年3月8日等々力）西濃運輸が接戦を制し、1勝1敗のタイとした。入社3年目の内藤圭史投手（24）が先発して6回を2安打無失点。「昨日負けていたので、今日は絶対に勝つとチームで決めていた」。昨季途中からサイドスローに転向した右腕は140キロ後半の直球とスライダーを軸に、相手打線に付けいる隙を与えなかった。愛知工大付中では