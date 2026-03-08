「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・最終日」（８日、琉球ＧＣ＝パー７２）通算１４アンダーで２位に２打差をつけてスタートした佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝がこの日３バーディー、１ボギーの７０でラウンド、通算１６アンダーで、この日５アンダーと猛追してきた永井花奈を１打差で振り切って、通算５勝目を手にした。ジャンボアカデミー創設前から故・尾崎将司氏に師事してきた“０期生”。この大会には