台湾が死闘を制した。８日のＣ組・韓国戦（東京ドーム）は延長タイブレークの１０回、無死一、三塁からジャン・クンユーがスクイズを決めて１点を勝ち越し、５―４とシーソーゲームを勝ち切った。これにより日本の２位以内が確定し、米マイアミでの準々決勝進出が決まった。苦しい展開だった。先発のグーリン・ルェヤン（日本ハム）が４回まで１安打と好投するが、１点リードの６回に２番手のリン・ウェイエンが韓国の?至宝?キ