◆オープン戦オリックス―ソフトバンク（８日・京セラドーム）ソフトバンクは今宮健太が「２番・遊撃」で先発出場し、３打数２安打と結果を残した。６回無死、左前安打を放ったところで交代となった。オープン戦はこれで１３打数５安打の打率３割８分５厘という好成績だ。「勝負の１年になる」と３４歳はキャンプから野村勇らとのレギュラー争いを意識。１４年連続でショートの開幕スタメンとなれば、プロ野球新記録となる。