◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、反撃のアーチを放った育成・嶋村について問われ「現役が終わるまでどの選手もひたむきにやっていく必要があると思いますから、みんな一緒です」と答えた。２点を追う８回１死。支配下登録を目指す嶋村は、田和の変化球をフルスイングで右翼席に運んだ。ここまでオープン戦６試合に出場して１１打数６安打の打率５割４分５厘、１本塁打、１打点。指揮官は他