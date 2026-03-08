スギ花粉は全国的に飛散の最盛期を迎えており、明日9日も、東京では「極めて多い」花粉が飛ぶでしょう。ピークは3月中旬まで続く所が多いため、アレルギー症状の出やすい方はしっかり対策を行ってください。福岡では、間もなくスギ花粉はピークを過ぎ、ヒノキ花粉が飛び始める見込みです。全国的にスギ花粉最盛期今週半ば以降は北陸でも「多い」日続くスギ花粉は全国的に飛散の最盛期を迎えており、明日9日も仙台、東京、名古屋