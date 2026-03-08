マテウス・ジェズスが古巣相手に2ゴールV・ファーレン長崎は3月8日、明治安田J1百年構想リーグの第5節でガンバ大阪と対戦。古巣対戦となったFWマテウス・ジェズスが前半だけで圧巻の2ゴールを決め、「あんな曲がるの？」「なんだこれ」など注目を集めている。かつての本拠地で背番号10が輝いた。先制を許した前半21分、中央約27メートルの位置でフリーキック（FK）を獲得。キッカーのM・ジェズスが左足を振り抜くと、壁の間の