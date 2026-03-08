８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中日関係について次のように述べた。中日関係の方向性は日本側の選択により決まる。昨年は中国人民抗日戦争勝利80周年だった。この特別な年に日本は台湾への侵略と植民地支配を含む過去の誤った道を深く反省すべきだ