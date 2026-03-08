７日、朱子成人式で保護者と共に成人門をくぐる高校３年生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月8日】中国福建省武夷山市の中高一貫校、武夷山第一中学で7日、教師と教育への敬意を育み、優れた伝統文化を継承する行事「朱子成人式」が開かれた。生徒らは成人帽をかぶせてもらい、保護者と抱擁を交わして感謝を示した。高校3年生は集団で宣誓を行い、保護者に付き添われて成人門をくぐった。７日、朱子成人式で生徒