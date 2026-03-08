中国の王毅外相は8日開いた記者会見で、「日中関係の行方は日本側の選択にかかっている」と述べ、高市首相の台湾有事をめぐる 発言の撤回を改めて求めました。中国王毅外相「台湾問題は中国の内政であるのに日本は干渉する資格があるのか」「日中関係の行方は日本側の選択にかかっている」8日行われた記者会見で、王毅外相は、台湾問題は中国の国内問題として日本をけん制した上で、日中関係の改善には高市首相が台湾有事をめぐ