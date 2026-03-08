俳優のチョン・ギョンホ、パク・ソンウンが主演する韓国ドラマ『ライフ・オン・マーズ』（全16話）が、あす9日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜）【場面ショット】イギリスBBCの名作をリメイク…韓国ドラマ『ライフ・オン・マーズ』同作は、イギリスBBCの名作『時空刑事1973 ライフ・オン・マーズ』のリメイク版。2018年から1988年にタイムスリップした頭脳派刑事が孤軍奮闘する捜査劇。『