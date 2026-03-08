三浦知良サッカー元日本代表FWで、「カズ」の愛称で親しまれるJ3福島の三浦知良が8日、福島市のとうほう・みんなのスタジアムで行われたJ2・J3百年構想リーグの長野戦で試合終盤に投入され、自身の持つJリーグ公式戦最年長記録を59歳10日に更新した。プロ41年目の大ベテランは今年から福島に加入し、5年ぶりにJリーグでプレーしている。この日はホーム初戦で、サポーターから大きな歓声で迎えられた。2月7日の開幕節の甲府戦は