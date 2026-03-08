ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第3日（8日）スノーボードクロスが行われ、男子大腿障害の小須田潤太（オープンハウス）や小栗大地（SCSK）、女子下肢障害の坂下恵里（三菱オートリース）らが登場。バイアスロン男子12.5キロは、立位の佐藤圭一（ジェイテクト）と座位の源貴晴（アムジェン）、視覚障害の有安諒平（東急イーライフデザイン）が臨む。7日の車いすカーリング混合ダブルス1次リーグで、日本の小川亜希、中