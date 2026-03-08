中国の王毅外相が全人代＝全国人民代表大会に合わせて会見を開き、アメリカのイランに対する軍事行動の即時停止を求めました。一方で名指しでの批判を避けるなど、アメリカへの配慮もみせました。王毅外相は8日、会見の冒頭で「あらゆる一方的な行動や強権によるいじめに断固として反対する」と主張し、アメリカをけん制。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事行動については即時停止を求めました。中国王毅 外相「中