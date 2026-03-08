宮内庁は、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが、８日夜に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド・東京プール（読売新聞社など主催）の日本―豪州戦を観戦されると発表した。両陛下のＷＢＣ観戦は３回目で、愛子さまは初めて。宮内庁によると、野球の国際試合の「天覧試合」は、１９６６年１１月に後楽園球場で行われた日米野球・全日本―ドジャース戦を昭和天皇が香淳皇后と観戦して以