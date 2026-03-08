「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表４−５台湾代表」（８日、東京ドーム）台湾代表が延長タイブレークの末、執念の逆転勝利で２勝２敗。決勝トーナメント進出に望みをつないだ。タイブレークとなった延長十回、二塁走者には代走で主将・陳が告げられた。左手人さし指を痛めてスタメン落ちが続いていた中、気迫のヘッドスライディングで野選をもぎ取った。そしてスクイズで生還。ベンチ前でナ