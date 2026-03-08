犬がリラックスしているサイン 1.体の力が抜けている 犬がリラックスしているときは、体の力が抜け、筋肉の緊張が感じられません。 伏せの体勢のとき、肉球が見える状態で後ろ足を伸ばしていることがあります。横に寝転がっているとき、手足にも全く力が入っていないことがあります。 ベッドに入って寝ているとき、ベッドから頭だけが出てしまっていることもありますし、舌をちょろっと出したままくつろいでいることもありま