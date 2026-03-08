日本航空（JAL）は、東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線に、ボーイング777-300ER型機を5月10日から再投入する。同路線には次世代の国際線フラッグシップ機であるエアバスA350-1000型機を11月9日から毎日投入していたが、同日から隔日での運航とする。ボーイング777-300ER型機には、ファーストクラス8席、ビジネスクラス49席、プレミアムエコノミークラス40席、エコノミークラス147席の計244席を配置している。■ダイヤJL045