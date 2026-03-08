岡万佑子のスタイルに反響が続々と寄せられた(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニアのタリンで行われ、女子フリーでは17歳の島田麻央が137.01点をマーク。ショートプログラム（SP）との合計208.91点となり、史上初の4連覇を達成した。【写真】「16歳とは思えない」フィギュア女子・岡万佑子の姿をチェックSP2位だった16歳の岡万佑子はフリーで127.40点を記録し、合計197.17点で