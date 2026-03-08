台湾が韓国との激闘を制した(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月8日、1次ラウンドC組で韓国−台湾の一戦が行われた。負ければ1次リーグ敗退という崖っぷちだった台湾がタイブレークで韓国を5−4で倒し、準々決勝進出の可能性を残した。【動画】勝利に感情が爆発韓国との激闘を終えた台湾ナインをチェック日本はこの結果により、C組2位以内が確定し、準々決勝進出が確定した。韓国はその日本を相