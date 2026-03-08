札幌・厚別警察署は2026年3月8日午前11時すぎ、札幌市厚別区もみじ台西にあるマンションの階段部分で、不同意わいせつ事件が発生したと発表しました。警察によりますと、50代の女性が自宅マンションの階段を上っていたところ、後ろからきた年齢不詳の男に突然、下半身を触られたということです。男はその後マンションから逃走し、女性は「後ろから体を触られた」と警察に通報しました。男の特徴は、身長約170センチで中肉。紺色の