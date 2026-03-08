本塁打を打った直後に自軍ベンチに落ち着くように促す大谷(C)Getty Images連日のように大きな話題を生んでいるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）において、大谷翔平が圧巻の仕上がりを発揮している。日本代表が8-6で韓国代表を破った3月7日の“日韓戦”を終えた時点で、打率は驚異の.833。2本塁打、6打点、出塁率.875、長打率2.000、OPS2.875と軒並み異次元の数字が居並んでいる。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷