◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は8日、韓国―台湾が行われ、台湾は延長10回タイブレークの末、5―4で勝利。台湾は通算2勝2敗とし、準々決勝進出へ可能性を残した。台湾はWBCで過去4戦全敗だった韓国戦で初勝利。試合後の会見で曽豪駒（ソ・ゴウク）監督は「それは全く知らなかった。韓国は強いチームでプレッシャーも受けたが、今