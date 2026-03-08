高校野球の練習試合が7日から解禁された。選抜に出場するチーム、そして春季大会を控える全国の強豪校などは、当然のごとく「9回制」で戦いをスタートさせている。一方で記者が聞き取りした神奈川県内のとある県立両校の練習試合は、「7回制」で2試合を実施した。「14人対11人」の部員数の戦い。21日が初日の春季地区大会に向けての腕試しだが、両チームの願いはとにかく「ケガ人」が出ないこと。11人のチームは、いきなり初