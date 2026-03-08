将棋の「囲碁将棋チャンネル 第75期ALSOK杯王将戦七番勝負」第5局は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で1日目の対局が進行中だ。盤上の激しい攻防はもちろんのこと、ファンの間で度々話題をさらうのが「将棋メシ」。この日の午後のおやつタイムでも、挑戦者・永瀬拓矢九段の“規格外の胃袋”が視聴者をざわつかせた。【映像】おやつの量じゃない!? 永瀬九段の注文午後3時のおやつタイム。藤井聡太王将（竜王、名人、王位