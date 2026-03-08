DeNAは3年目の石田裕が先発枠入りへ前進した。直球が走り、4回を2安打無得点に抑えて9奪三振。受けた戸柱のリードもさえた。楽天は新戦力のウレーニャがストライク先行の投球で5回を3安打無四球の無失点と順調そうだ。