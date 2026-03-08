老いは誰にでも訪れるごく自然な流れ。しかし、いざ自分がその事実に直面したら……。80代になると、その割合が大きく増加するという認知症。4年前のある朝、幻覚を見たのをきっかけに軽度認知障害と診断された山本さん。「病ではないんだから、完治なんてない」と腹をくくる山本さんの日々の向き合い方、老いを生きる作法とは。【写真】軽度認知障害と診断も「それでも生ききる」経験を綴った著書精神科と聞いてショックを受け