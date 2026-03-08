漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の作者、故水木しげるさんの誕生日に当たる8日、出身地の鳥取県境港市で生誕104年を祝うパレードが開かれた。妖怪好きの人気子役永尾柚乃さん（9）らが参加。約4500人が集まり、にぎわいを見せた。永尾さんは平井伸治知事のほか、鬼太郎やねこ娘の着ぐるみなどと一緒に観光スポット「水木しげるロード」を練り歩いた。「境港は大好き」と語り、沿道の人たちに手を振って笑顔で写真撮影に応じた。この